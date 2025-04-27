В администрации Трампа рассматривают варианты восстановления связей с КНДР - СМИ
17:40 27.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По их словам, чиновники проводят консультации с внешними экспертами и рассматривают варианты восстановления связей с лидером КНДР Ким Чен Ыном. «За последние четыре года многое изменилось. Мы оцениваем, диагностируем и обсуждаем возможные пути, включая взаимодействие», — приводит портал слова американского высокопоставленного чиновника.
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