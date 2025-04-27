Премьер-министр Гренландии выразил желание встретиться с президентом США
19:40 27.04.2025 Источник: Интерфакс
Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен выразил желание встретиться с президентом США Дональдом Трампом. При этом он заверил, что никому, даже Соединенным Штатам, не удастся купить остров. «Мы готовы к прочному партнерству и дальнейшему развитию. Но мы хотим уважения. Мы никогда, никогда не будем собственностью, которую может купить кто угодно», – сказал Нильсен на совместной пресс-конференции с датским премьером Метте Фредериксен. Трамп за короткое время своего правления несколько раз говорил о том, что собирается присоединить Гренландию к США. Между тем, согласно опросам, стать американцами хотят всего лишь несколько процентов гренландцев. Сейчас Гренландия является автономией в составе Дании.
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