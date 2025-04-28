В Сеуле осудили отправку КНДР военных в Россию
11:32 28.04.2025 Источник: Интерфакс
Отправка северокорейских военных в Россию противоречит международным нормам, заявили в понедельник в МИД Южной Кореи.
"В КНДР признали факт размещения военных и заявили, что это полностью соответствует международному законодательству. Таким образом они вновь насмехаются над международным сообществом. Мы решительно осуждаем эти действия", - приводит агентство "Ренхап" выдержки из заявления ведомства.
В Сеуле призвали Россию и КНДР "незамедлительно прекратить незаконное военное сотрудничество".
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