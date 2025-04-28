0
0
128
НОВОСТИ

В Сеуле осудили отправку КНДР военных в Россию

11:32 28.04.2025 Источник: Интерфакс

Отправка северокорейских военных в Россию противоречит международным нормам, заявили в понедельник в МИД Южной Кореи.

"В КНДР признали факт размещения военных и заявили, что это полностью соответствует международному законодательству. Таким образом они вновь насмехаются над международным сообществом. Мы решительно осуждаем эти действия", - приводит агентство "Ренхап" выдержки из заявления ведомства.

В Сеуле призвали Россию и КНДР "незамедлительно прекратить незаконное военное сотрудничество".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:05 28.04.2025
Полиция Франции задержала десятки подозреваемых в причастности к нападению на тюрьмы
0
24
12:00 28.04.2025
Кремль призвал ориентироваться на данные Путина о ситуации под Курском
0
32
11:20 28.04.2025
РФ при необходимости окажет военную помощь КНДР согласно договору — Песков
0
157
11:05 28.04.2025
Ситуация на территории РФ по холере оценивается как стабильная — Роспотребнадзор
0
179
11:00 28.04.2025
КНДР помогла РФ в СВО в полном соответствии с международным правом — Путин
0
203
11:00 28.04.2025
В Киргизию из РФ поступили комплексы С-300 — источник в киргизском МО
0
196
10:32 28.04.2025
Территория европейской России с высокой пожароопасностью сократилась в 10 раз — Вильфанд
0
230
10:20 28.04.2025
Алаудинов отметил очень хороший темп продвижения ВС РФ в Сумской области
0
278
10:05 28.04.2025
30 человек погибли при ударе США по центру содержания мигрантов в Йемене — ТВ
0
258
10:00 28.04.2025
Пошлины Трампа оказали давление на рынок труда в КНР — Минтруд
0
281

Возврат к списку