В Сеуле осудили отправку КНДР военных в Россию

11:32 Источник: Интерфакс

Отправка северокорейских военных в Россию противоречит международным нормам, заявили в понедельник в МИД Южной Кореи.

"В КНДР признали факт размещения военных и заявили, что это полностью соответствует международному законодательству. Таким образом они вновь насмехаются над международным сообществом. Мы решительно осуждаем эти действия", - приводит агентство "Ренхап" выдержки из заявления ведомства.

В Сеуле призвали Россию и КНДР "незамедлительно прекратить незаконное военное сотрудничество".