РФ существенно обгоняет Запад по росту экономики — Мишустин
15:32 28.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Экономика в России растет гораздо быстрее, чем у западных стран. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с лекцией в рамках просветительского марафона общества «Знание».
«Сегодня Россия — в четверке крупнейших экономик мира. Рост валового внутреннего продукта превышает 4% — существенно больше, чем в среднем у развитых стран. И мы продолжим делать все необходимое для дальнейшего укрепления нашего государства. С учетом уже приобретенного опыта санкционного противостояния, которое еще раз доказало, что для будущих побед опираться следует только на свои силы», — сказал председатель правительства.
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