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НОВОСТИ

Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы с 8 по 11 мая

14:30 28.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ВС РФ останавливают боевые действия по гуманитарным соображениям с полуночи 8 мая до полуночи 11 мая. О решении президента России Владимира Путина сообщает пресс-служба Кремля.

«Исходя из гуманитарных соображений, в дни 80-летней годовщины Победы — с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая — российская сторона объявляет перемирие, — говорится в сообщении Кремля. — На этот период останавливаются все боевые действия».

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