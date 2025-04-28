Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы с 8 по 11 мая

14:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ВС РФ останавливают боевые действия по гуманитарным соображениям с полуночи 8 мая до полуночи 11 мая. О решении президента России Владимира Путина сообщает пресс-служба Кремля.

«Исходя из гуманитарных соображений, в дни 80-летней годовщины Победы — с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая — российская сторона объявляет перемирие, — говорится в сообщении Кремля. — На этот период останавливаются все боевые действия».