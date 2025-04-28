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НОВОСТИ

Венгрия не будет разрывать экономические связи с Китаем под давлением США — Минэкономики

16:32 28.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Венгрия отказывается подаваться давлению США и сокращать экономическое сотрудничество с Китаем, потому что ей это невыгодно. Об этом заявил на пресс-конференции министр национальной экономики республики Мартон Надь.

«Мы не видим, чтобы инвестиционный потенциал США был на одном уровне с китайским. У нас очень прагматичная позиция», — приводит его слова агентство Bloomberg.

Как отмечает Bloomberg, администрация президента США Дональда Трампа пытается заставить Венгрию ограничить торговые связи с Китаем: 25 апреля сын президента США Дональд Трамп — младший на бизнес-форуме в Будапеште призвал Венгрию и другие страны Восточной Европы выбрать США в качестве основного экономического партнера вместо Китая.

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