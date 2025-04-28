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ЦБ РФ почти готов к выпуску цифровых рублей — Силуанов

17:00 28.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Банк России практически готов к выпуску цифровых рублей, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая с лекцией в рамках просветительского марафона общества «Знание. Первые», приуроченного к 80-летию Победы.

«На самом деле цифровой рубль — это третья форма нашей валюты. Есть наличные, есть безналичные карточки, и есть еще цифровой рубль. Центральный банк уже практически готов к выпуску цифровых рублей и для людей», — сказал Силуанов на лекции «Финансы как оружие: уроки Великой Победы».

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