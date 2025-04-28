Глава Минобороны Пакистана считает вторжение Индии неизбежным

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф считает военное вторжение Индии неизбежным.

«Мы укрепили наши силы, потому что это (вторжение Индии — прим. ТАСС) сейчас неизбежно. В такой ситуации необходимо принимать стратегические решения, и они были приняты», — сказал он агентству Reuters.