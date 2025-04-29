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НОВОСТИ

Как минимум 26 человек погибли при взрыве самодельной бомбы в Нигерии

10:20 29.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньше мере 26 человек погибли при детонации самодельного взрывного устройства в нигерийском штате Борно на северо-востоке страны. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на местных жителей.

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