Как минимум 26 человек погибли при взрыве самодельной бомбы в Нигерии

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньше мере 26 человек погибли при детонации самодельного взрывного устройства в нигерийском штате Борно на северо-востоке страны. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на местных жителей.