Китаю грозит демографический кризис — Маск
11:00 29.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американский предприниматель, куратор ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) Илон Маск считает, что Китаю может угрожать демографический кризис.
«Демографический коллапс — самая большая проблема Китая в долгосрочной перспективе. Это касается практически каждой страны на Земле», — написал он на своей странице в соцсети X.
Ранее Маск выражал обеспокоенность низким уровнем рождаемости в Европе. Он также заявлял, что из-за демографического кризиса могут исчезнуть целые нации, под угрозой в том числе культуры Италии, Франции и Японии.
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