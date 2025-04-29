Китаю грозит демографический кризис — Маск

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский предприниматель, куратор ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) Илон Маск считает, что Китаю может угрожать демографический кризис.

«Демографический коллапс — самая большая проблема Китая в долгосрочной перспективе. Это касается практически каждой страны на Земле», — написал он на своей странице в соцсети X.

Ранее Маск выражал обеспокоенность низким уровнем рождаемости в Европе. Он также заявлял, что из-за демографического кризиса могут исчезнуть целые нации, под угрозой в том числе культуры Италии, Франции и Японии.