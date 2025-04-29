Надо давать отпор тем, кто пытается оправдать преступления нацистов, заявил Путин
11:32 29.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин призвал дать отпор всем, кто сегодня пытается оправдывать преступления нацистов. Такой призыв главы государства содержался в приветствии организаторам и гостям выставки «Без права на забвение. К 80-летию Великой Победы», которое зачитала вице-премьер Татьяна Голикова.
«Сегодня мы видим, к каким разрушительным последствиям приводит фальсификация исторических фактов. И потому должны твердо отстаивать правду о решающем вкладе наших отцов, дедов и прадедов в Великую Победу, давать отпор тем, кто пытается оправдать преступления захватчиков и убийц, кто в наши дни стремится возродить идеологию национального превосходства и исключительности», — говорится в приветствии Путина.
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