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Надо давать отпор тем, кто пытается оправдать преступления нацистов, заявил Путин

11:32 29.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин призвал дать отпор всем, кто сегодня пытается оправдывать преступления нацистов. Такой призыв главы государства содержался в приветствии организаторам и гостям выставки «Без права на забвение. К 80-летию Великой Победы», которое зачитала вице-премьер Татьяна Голикова.

«Сегодня мы видим, к каким разрушительным последствиям приводит фальсификация исторических фактов. И потому должны твердо отстаивать правду о решающем вкладе наших отцов, дедов и прадедов в Великую Победу, давать отпор тем, кто пытается оправдать преступления захватчиков и убийц, кто в наши дни стремится возродить идеологию национального превосходства и исключительности», — говорится в приветствии Путина.

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