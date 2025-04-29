В Кремле не стали комментировать слова о якобы «новых заданиях» для военных КНДР

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать слова главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова о том, что военных из КНДР, помогавших освобождать Курскую область, могут задействовать и на других участках фронта.

«Что касается военных заданий — это министерство обороны. Мы это традиционно не комментируем», — сказал журналистам представитель Кремля.