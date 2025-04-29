В Кремле не стали комментировать слова о якобы «новых заданиях» для военных КНДР
13:20 29.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать слова главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова о том, что военных из КНДР, помогавших освобождать Курскую область, могут задействовать и на других участках фронта.
«Что касается военных заданий — это министерство обороны. Мы это традиционно не комментируем», — сказал журналистам представитель Кремля.
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