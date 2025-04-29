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НОВОСТИ

Выросла доля заемщиков МФО, имеющих более 5 действующих займов — ЦБ

14:32 29.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Банк России отметил рост на 2,3 процентных пункта доли заемщиков микрофинансовых организаций (МФО), имеющих более 5 действующих займов МФО. Об этом сообщается в материалах регулятора.

«Во втором полугодии 2024 года отмечается рост числа заемщиков МФО с 9,5 млн до 10 млн человек, из которых 12,5% заемщиков имеют более 5 действующих займов МФО (+2,3 п. п. за второе полугодие 2024 года)», — говорится в сообщении.

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