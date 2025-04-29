В Грузии в 2024 году при поддержке из-за рубежа оппозиция планировала госпереворот — СГБ
16:00 29.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Определенный круг лиц, в том числе грузинские наемники с Украины, в 2024 году планировали насильственную смену власти в Грузии. Об этом говорится в отчете Службы госбезопасности (СГБ) Грузии за прошлый год.
По данным ведомства, предлогом для государственного переворота должны были стать принятие парламентом закона об иноагентах и обвинение правительства в фальсификации парламентских выборов, которые состоялись 26 октября прошлого года.
«Действия определенного круга лиц управлялись зарубежным финансированием, руководителями парламентских и непарламентских партий, а также неправительственных организаций. В разные периоды в преступном плане активное участие принимали граждане Грузии, находящиеся за пределами страны, в частности конкретная часть воюющих на Украине грузин», — говорится в отчете.
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