Представители некоторых СМИ в Грузии передавали данные зарубежным спецслужбам — СГБ

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Представители ряда СМИ в Грузии в 2024 году передавали информацию зарубежным спецслужбам и получали финансирование. Об этом говорится в отчете Службы госбезопасности (СГБ) Грузии за прошлый год.

«Была зафиксирована связь представителей отдельных СМИ с официальными лицами зарубежных стран и, вероятно, представителями спецслужб, от которых они получали финансирование и указания, а также которым передавали информацию по интересующим их вопросам», — говорится в отчете.