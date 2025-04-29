0
0
14
НОВОСТИ

Представители некоторых СМИ в Грузии передавали данные зарубежным спецслужбам — СГБ

17:00 29.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Представители ряда СМИ в Грузии в 2024 году передавали информацию зарубежным спецслужбам и получали финансирование. Об этом говорится в отчете Службы госбезопасности (СГБ) Грузии за прошлый год.

«Была зафиксирована связь представителей отдельных СМИ с официальными лицами зарубежных стран и, вероятно, представителями спецслужб, от которых они получали финансирование и указания, а также которым передавали информацию по интересующим их вопросам», — говорится в отчете.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:12 29.04.2025
Трамп допустил, что может занять сторону Украины в ее конфликте с Россией
0
29
16:32 29.04.2025
Целью организаторов протестов в Грузии была «майданизация» — отчет Службы госбезопасности
0
115
16:12 29.04.2025
Власти Ирана не исключают версию с саботажем или диверсией в порту Шахид-Раджаи
0
142
16:00 29.04.2025
В Грузии в 2024 году при поддержке из-за рубежа оппозиция планировала госпереворот — СГБ
0
161
15:32 29.04.2025
Парламент Венгрии одобрил законопроект о выходе из МУС
0
205
15:12 29.04.2025
19 российских моряков остаются на борту Seven Pearls рядом с йеменским портом Рас-Иса
0
184
15:00 29.04.2025
Трамп признал, что США, Европа и Киев виновны в конфликте на Украине — Медведев
0
218
14:50 29.04.2025
В Москве открылся первый туристско-банковский офис Сбера
0
244
14:45 29.04.2025
На Зеленый марафон за месяц до старта зарегистрировалось более 60 тысяч участников
0
219
14:32 29.04.2025
Выросла доля заемщиков МФО, имеющих более 5 действующих займов — ЦБ
0
241

Возврат к списку