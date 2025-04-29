Представители некоторых СМИ в Грузии передавали данные зарубежным спецслужбам — СГБ
17:00 29.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Представители ряда СМИ в Грузии в 2024 году передавали информацию зарубежным спецслужбам и получали финансирование. Об этом говорится в отчете Службы госбезопасности (СГБ) Грузии за прошлый год.
«Была зафиксирована связь представителей отдельных СМИ с официальными лицами зарубежных стран и, вероятно, представителями спецслужб, от которых они получали финансирование и указания, а также которым передавали информацию по интересующим их вопросам», — говорится в отчете.
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