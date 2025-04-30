Причиной пожара на складе в Муроме Владимирской области стало падение БПЛА — губернатор

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Падение обломков беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) привело к пожару на складе в Муроме Владимирской области. Зафиксирован прилет нескольких беспилотников, сообщил губернатор региона Александр Авдеев в своем телеграм-канале.

«Причиной пожара на складе в Муроме стало падение БПЛА. Зафиксирован прилет нескольких беспилотников, они подавлены средствами РЭБ», — написал он.