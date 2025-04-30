Взрыв в Ханты-Мансийске в апреле произошел из-за срабатывания СВУ

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Взрыв в жилом доме в Ханты-Мансийске в апреле 2025 года произошел из-за срабатывания СВУ у агентов украинских спецслужб. Об этом сообщили ТАСС в управлении СК РФ по Югре.

«12 апреля 2025 года при сборке СВУ уроженцем Украины и гражданином Республики Беларусь, являющимися агентами украинских спецслужб, произошла непроизвольная детонация, в результате которой в жилом доме в городе Ханты-Мансийске разрушены две квартиры. С травмами различной степени тяжести были госпитализированы пять человек, в том числе двое фигурантов, готовивших террористический акт», — сказал собеседник агентства.