Взрыв в Ханты-Мансийске в апреле произошел из-за срабатывания СВУ
11:05 30.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Взрыв в жилом доме в Ханты-Мансийске в апреле 2025 года произошел из-за срабатывания СВУ у агентов украинских спецслужб. Об этом сообщили ТАСС в управлении СК РФ по Югре.
«12 апреля 2025 года при сборке СВУ уроженцем Украины и гражданином Республики Беларусь, являющимися агентами украинских спецслужб, произошла непроизвольная детонация, в результате которой в жилом доме в городе Ханты-Мансийске разрушены две квартиры. С травмами различной степени тяжести были госпитализированы пять человек, в том числе двое фигурантов, готовивших террористический акт», — сказал собеседник агентства.
НОВОСТИ
- 11:32 30.04.2025
- СДПГ одобрила коалиционное соглашение с немецкими консерваторами
- 11:20 30.04.2025
- Роль фактора силы выросла в международных отношениях — Патрушев
- 11:10 30.04.2025
- Сбер запустил цифровые инициативы ко Дню Победы
- 11:00 30.04.2025
- ЕС не сможет избавиться от технологического доминирования США — Politico
- 10:32 30.04.2025
- Мантуров обсудил с командующим группировкой «Днепр» Теплинским борьбу с БПЛА
- 10:20 30.04.2025
- Китай будет стоять до конца, если США продолжат тарифную войну — Ван И
- 10:05 30.04.2025
- Причиной пожара на складе в Муроме Владимирской области стало падение БПЛА — губернатор
- 10:00 30.04.2025
- Вашингтон сообщил Египту, что хочет добиться свободного прохода через Суэцкий канал — WSJ
- 09:32 30.04.2025
- Цена нефти Brent на бирже ICE опустилась ниже $63 за баррель
- 09:20 30.04.2025
- Трамп уверен, что Россия хочет добиться урегулирования на Украине
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать