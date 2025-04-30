Роль фактора силы выросла в международных отношениях — Патрушев

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Фактор силы приобрел повышенное значение в международных отношениях в условиях военно-политической напряженности. Это требует усиления морской составляющей вооруженных сил, заявил на заседании президиума Морской коллегии ее председатель, помощник президента РФ Николай Патрушев.

«В условиях обострения политических и экономических противоречий в международных отношениях возросла роль фактора силы», — отметил он.

«Сложившаяся ситуация требует принятия дополнительных мер по нейтрализации угроз национальной безопасности в сфере морской деятельности», — подчеркнул Патрушев и напомнил, что подобные задачи в России возложены на Военно-морской флот.