Роль фактора силы выросла в международных отношениях — Патрушев
11:20 30.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Фактор силы приобрел повышенное значение в международных отношениях в условиях военно-политической напряженности. Это требует усиления морской составляющей вооруженных сил, заявил на заседании президиума Морской коллегии ее председатель, помощник президента РФ Николай Патрушев.
«В условиях обострения политических и экономических противоречий в международных отношениях возросла роль фактора силы», — отметил он.
«Сложившаяся ситуация требует принятия дополнительных мер по нейтрализации угроз национальной безопасности в сфере морской деятельности», — подчеркнул Патрушев и напомнил, что подобные задачи в России возложены на Военно-морской флот.
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