С 2026 года использование семян из РФ станет условием гранта на семеноводство — Мишустин

17:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Только использующие отечественный посадочный материал аграрии смогут претендовать на субсидии с 2026 года. Об этом заявил на заседании правительства его председатель Михаил Мишустин.

«С 1 января следующего года их (субсидии — прим. ТАСС) будем предоставлять только тем, кто применяет такие семена отечественной селекции, — анонсировал премьер, — главным образом для посевов зерновых и масличных культур».

Изменения, отметил он, вносятся «для развития элитного семеноводства». «Рассчитываем, что предложенные изменения помогут нашим аграриям собрать хороший урожай в текущем году, ну и, конечно, повысить их конкурентоспособность», — заключил Мишустин.