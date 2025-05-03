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НОВОСТИ

У США может вскоре появится новая Национальная оборонная стратегия

10:35 03.05.2025 Источник: Интерфакс

Министр обороны США Пит Хегсет поручил своему заместителю по политике Элбриджу Колби начать разработку новой Национальной оборонной стратегии (NDS), сообщил Пентагон.

"NDS служит стратегической дорожной картой для Министерства обороны. Она даст четкое направление для министерства обороны по реализации повестки президента Трампа - "Америка прежде всего" и "Мир через силу", - отметили в ведомстве.

При этом подчеркивается, что в соответствии с указаниями президента Дональда Трампа, NDS будет уделять первостепенное внимание обороне территории США, включая воздушное пространство и границы Америки, а также сдерживанию Китая в Индо-Тихоокеанском регионе. В то же время NDS будет также уделять первостепенное внимание увеличению распределения бремени с союзниками и партнерами по всему миру, в процессе укрепления этих отношений и создания условий для прочного мира.

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