По заказу Bild проведен опрос относительно запрета в ФРГ партии «Альтернатива для Германии»

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Примерно две трети немцев считают «Альтернативу для Германии» (АдГ) правоэкстремистской партией, почти половина выступает за ее запрет. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологическим институтом INSA по заказу газеты Bild.

Согласно данным исследования, 48% респондентов заявили, что в той или иной мере поддерживают запрет АдГ, 37% высказались против, 8% затруднились с ответом и еще 7% указали, что им безразлично. При этом 39% уверены, что запрет АдГ скорее навредит демократии в Германии, 35% придерживаются противоположного мнения, 16% не ожидают никаких последствий. Еще 8% не дали ответа.

61% респондентов заявили, что АдГ является правоэкстремистской партией, 31% так не считают, 8% затруднились с оценкой.