0
0
153
НОВОСТИ

Премьер Словакии подтвердил визит в Москву, назвав заявления Зеленского об угрозах смешными

11:00 04.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо отверг заявление Владимира Зеленского о возможных угрозах для участников торжеств по случаю 80-й годовщины Победы в Москве 9 мая.

«Это невиданно. По-моему, это смешно <…>. Я отвергаю такие угрозы, — сказал Фицо на пресс-конференции. — Я поеду на празднования 80-й годовщины [Победы в Москву]».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:00 04.05.2025
Индия на границе с Пакистаном приостановила пропуск воды через плотину на реке Ченаб
0
38
10:40 04.05.2025
У России достаточно сил, чтобы завершить СВО с нужным результатом и без ядерного оружия - Путин
0
224
10:25 04.05.2025
Председатель КНР посетит Россию с официальным визитом 7-10 мая
0
199
10:00 04.05.2025
По заказу Bild проведен опрос относительно запрета в ФРГ партии «Альтернатива для Германии»
0
258
09:30 04.05.2025
Синоптики прогнозируют грозу и сильный ветер в Москве в воскресенье, 4 мая
0
252
09:15 04.05.2025
Космодром Маска Starbase в Техасе получит статус города
0
257
09:00 04.05.2025
Эксперты WP рассказали о вероятных трудностях реализации сделки по недрам между США Украиной
0
313
21:00 03.05.2025
У Берегов Шотландии начались крупномасштабные учения НАТО с участием десяти стран
0
797
20:00 03.05.2025
В результате ночной атаки ВСУ на Новороссийск повреждены 95 квартир - глава администрации города
0
913
19:45 03.05.2025
В Европе думают над созданием собственного истребителя шестого поколения - СМИ
0
896

Возврат к списку