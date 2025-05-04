Премьер Словакии подтвердил визит в Москву, назвав заявления Зеленского об угрозах смешными
11:00 04.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо отверг заявление Владимира Зеленского о возможных угрозах для участников торжеств по случаю 80-й годовщины Победы в Москве 9 мая.
«Это невиданно. По-моему, это смешно <…>. Я отвергаю такие угрозы, — сказал Фицо на пресс-конференции. — Я поеду на празднования 80-й годовщины [Победы в Москву]».
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