Президент Приднестровья заявил о риске провокаций на парламентских выборах в Молдавии

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский заявил о риске провокаций на парламентских выборах в Молдавии 28 сентября по примеру инцидентов во время президентских выборов 2024 года, когда доступ на избирательные участки блокировался после анонимных звонков о минировании.

«А что касается провокаций, которые имели место быть, на мой взгляд, их надо было очень грамотно расследовать и сделать выводы, найти виновных и, естественно, наказать за данные провокации тех или иных лиц. Не знаю, сделано это или не сделано. Что будет — посмотрим. Но однозначно есть риск новых провокаций на выборах», — сказал Красносельский в интервью ТАСС.