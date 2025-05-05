0
0
113
НОВОСТИ

Президенту Словакии передали петицию о референдуме об отмене санкций против РФ — TASR

18:00 05.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Представители внепарламентского Словацкого движения возрождения передали в понедельник в канцелярию президента Словакии петицию граждан с просьбой объявить в республике референдум об отказе от санкций против РФ. Об этом сообщило информационное агентство TASR.

Под петицией организаторы собрали, согласно агентству, почти 400 тыс. подписей.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

18:40 05.05.2025
Азербайджанский депутат не был допущен в РФ из-за русофобских высказываний — источник
0
24
17:32 05.05.2025
Украина благодаря Чехии получала 500 тыс. снарядов в этом году — Фиала
0
173
17:12 05.05.2025
Продажи новых автомобилей в РФ в январе — апреле снизились на 27%, до 404 тыс.
0
193
17:00 05.05.2025
Производство вина в Молдавии упало в прошлом году более чем на 40% — экс-премьер
0
198
16:32 05.05.2025
В Киев пригласили почти что аналог гитлеровской коалиции — СВР РФ
0
279
16:12 05.05.2025
Трое полицейских погибли при нападении на наряд ДПС в Махачкале
0
238
16:00 05.05.2025
ЕК выделит 500 млн евро на привлечение в Европу ученых со всего мира
0
271
15:32 05.05.2025
Москва заняла второе место после Нью-Йорка по размеру экономики — Путин
0
367
15:12 05.05.2025
Токаев призвал не заниматься самоуспокоением и держать в готовности армию Казахстана
0
336
15:00 05.05.2025
ЕС намерен предложить запретить импорт российского газа к концу 2027 года — Bloomberg
0
305

Возврат к списку