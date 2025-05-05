Президенту Словакии передали петицию о референдуме об отмене санкций против РФ — TASR
18:00 05.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Представители внепарламентского Словацкого движения возрождения передали в понедельник в канцелярию президента Словакии петицию граждан с просьбой объявить в республике референдум об отказе от санкций против РФ. Об этом сообщило информационное агентство TASR.
Под петицией организаторы собрали, согласно агентству, почти 400 тыс. подписей.
НОВОСТИ
- 18:40 05.05.2025
- Азербайджанский депутат не был допущен в РФ из-за русофобских высказываний — источник
- 17:32 05.05.2025
- Украина благодаря Чехии получала 500 тыс. снарядов в этом году — Фиала
- 17:12 05.05.2025
- Продажи новых автомобилей в РФ в январе — апреле снизились на 27%, до 404 тыс.
- 17:00 05.05.2025
- Производство вина в Молдавии упало в прошлом году более чем на 40% — экс-премьер
- 16:32 05.05.2025
- В Киев пригласили почти что аналог гитлеровской коалиции — СВР РФ
- 16:12 05.05.2025
- Трое полицейских погибли при нападении на наряд ДПС в Махачкале
- 16:00 05.05.2025
- ЕК выделит 500 млн евро на привлечение в Европу ученых со всего мира
- 15:32 05.05.2025
- Москва заняла второе место после Нью-Йорка по размеру экономики — Путин
- 15:12 05.05.2025
- Токаев призвал не заниматься самоуспокоением и держать в готовности армию Казахстана
- 15:00 05.05.2025
- ЕС намерен предложить запретить импорт российского газа к концу 2027 года — Bloomberg
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать