Президенту Словакии передали петицию о референдуме об отмене санкций против РФ — TASR

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Представители внепарламентского Словацкого движения возрождения передали в понедельник в канцелярию президента Словакии петицию граждан с просьбой объявить в республике референдум об отказе от санкций против РФ. Об этом сообщило информационное агентство TASR.

Под петицией организаторы собрали, согласно агентству, почти 400 тыс. подписей.