Треть россиян путешествуют один раз в год — исследование

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Почти половина россиян — 49% — совсем не путешествуют, 28% — совершают поездки один раз в год, 17% — два-три раза в год. Об этом говорится в результатах исследования финансового маркетплейса «Сравни» и сервиса по покупке авиа- и ж/д билетов «Купибилет» (текст есть у ТАСС).

«Почти половина респондентов (49%) ответили, что совсем не путешествуют, 28% путешествуют один раз в год, 17% участников опроса отправляются в путешествие два-три раза в год, еще 6% — более трех раз в год», — рассказали эксперты.

Согласно исследованию, самым популярным видом отдыха среди россиян оказался пляжный, так ответили 38% респондентов. Еще 25% предпочитают оздоровительные программы в санаториях или спа, 24% выбирают экскурсионный или культурный туризм, 13% — активный отдых. Большинство опрошенных (81%) отправляются в путешествия с семьей, 12% — с друзьями, 6% — в одиночестве, 1% — в составе туристических групп.

Самым важным критерием при выборе места отдыха 38% респондентов назвали цену, 21% — природные красоты, 16% — безопасность, 14% — доступность инфраструктуры и развлечений, 11% — наличие культурных и исторических достопримечательностей. 32% россиян сообщили, что в среднем тратят на путешествие более 50 тыс. руб. на человека, 31% — до 10 тыс. руб., 19% — от 10 до 30 тыс. руб., 18% — от 30 до 50 тыс. руб.