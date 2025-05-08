Избрание Папой Римским американца президент Трамп назвал великой честью для страны

21:15 Источник: Интерфакс

Президент США Дональд Трамп в четверг поздравил американского кардинала Роберта Фрэнсиса Прево с избранием Папой римским.

"Мои поздравления в адрес кардинала Роберта Фрэнсиса Прево, которого только что назвали Папой римским. Это такая честь узнать, что впервые Папой римским стал американец. Какое волнение, какая великая честь для нашей страны", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

"Я с нетерпением жду встречи с Львом XIV. Это будет момент, наполненный особым смыслом!" - добавил президент.