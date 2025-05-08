Избрание Папой Римским американца президент Трамп назвал великой честью для страны
21:15 08.05.2025 Источник: Интерфакс
Президент США Дональд Трамп в четверг поздравил американского кардинала Роберта Фрэнсиса Прево с избранием Папой римским.
"Мои поздравления в адрес кардинала Роберта Фрэнсиса Прево, которого только что назвали Папой римским. Это такая честь узнать, что впервые Папой римским стал американец. Какое волнение, какая великая честь для нашей страны", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
"Я с нетерпением жду встречи с Львом XIV. Это будет момент, наполненный особым смыслом!" - добавил президент.
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