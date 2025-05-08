0
0
0
НОВОСТИ

Избрание Папой Римским американца президент Трамп назвал великой честью для страны

21:15 08.05.2025 Источник: Интерфакс

Президент США Дональд Трамп в четверг поздравил американского кардинала Роберта Фрэнсиса Прево с избранием Папой римским.

"Мои поздравления в адрес кардинала Роберта Фрэнсиса Прево, которого только что назвали Папой римским. Это такая честь узнать, что впервые Папой римским стал американец. Какое волнение, какая великая честь для нашей страны", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

"Я с нетерпением жду встречи с Львом XIV. Это будет момент, наполненный особым смыслом!" - добавил президент.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

21:13 08.05.2025
Президент РФ Владимир Путин поздравил нового Папу Римского Льва XIV с избранием
0
85
20:40 08.05.2025
Новым Папой Римским впервые стал американец
0
163
19:22 08.05.2025
Избран новый глава Римско-католической церкви
0
287
18:33 08.05.2025
Трамп объявил о достижении «прорывной торговой сделки с Великобританией»
0
320
18:15 08.05.2025
Власти ФРГ приняли решение о введении чрезвычайной ситуации из-за миграционной проблемы
0
473
17:40 08.05.2025
Российско-китайские переговоры на высшем уровне продлились более семи часов
0
388
17:25 08.05.2025
Каллас пообещала от ЕС Украине еще миллиард евро на вооружения
0
360
15:45 08.05.2025
Китай и Россия приняли совместное заявление по глобальной стратегической стабильности (полный текст)
0
534
14:47 08.05.2025
Россия и Китай будут сотрудничать по строительству электростанции на Луне
0
479
14:20 08.05.2025
Россия зеркально отвечает на нарушение Украиной режима прекращения огня – МО РФ
0
520

Возврат к списку