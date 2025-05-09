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НОВОСТИ

На переговорах РФ и США поднимается тема поставок газа в Европу - Ушаков

16:35 09.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тема поставок газа в европейские страны поднимается в ходе переговоров Москвы и Вашингтона. Об этом заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Мы эту тему [поставок газа в Европу] поднимаем», — ответил Ушаков на соответствующий вопрос.


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