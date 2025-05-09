В Чебоксарах прошла первая ретроспектива «Победный май» с воссозданием атмосферы 1945 года

19:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первая ретроспектива «Победный май», включающая несколько спецпроектов в честь Великой Победы, прошла в Чебоксарах на центральных улицах, которые на время праздника стали пешеходными. В ретроспективе приняли участие более 5 тыс. детей и взрослых в образах в стиле 1940-1950-х годов, еще тысячи человек стали зрителями, сообщили ТАСС в администрации Чебоксар.



Масштабная многочасовая ретроспектива, состоящая из нескольких десятков тематических локаций, развернулась в центре Чебоксар от перекрестка улицы Гагарина до бульвара Купца Ефремова. Ее цель — погрузить жителей и гостей столицы в атмосферу праздничного мая 1945 года, для чего были созданы специальные декорации с лозунгами, флагами и транспарантами в духе того периода, организованы две фотовыставки с архивными фотографиями о вкладе Чувашии в Победу. Отличительной особенностью стало участие чебоксарцев в платьях и костюмах в стиле 1940-1950-х годов.



