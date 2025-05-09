0
0
99
НОВОСТИ

В Чебоксарах прошла первая ретроспектива «Победный май» с воссозданием атмосферы 1945 года

19:35 09.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первая ретроспектива «Победный май», включающая несколько спецпроектов в честь Великой Победы, прошла в Чебоксарах на центральных улицах, которые на время праздника стали пешеходными. В ретроспективе приняли участие более 5 тыс. детей и взрослых в образах в стиле 1940-1950-х годов, еще тысячи человек стали зрителями, сообщили ТАСС в администрации Чебоксар.

Масштабная многочасовая ретроспектива, состоящая из нескольких десятков тематических локаций, развернулась в центре Чебоксар от перекрестка улицы Гагарина до бульвара Купца Ефремова. Ее цель — погрузить жителей и гостей столицы в атмосферу праздничного мая 1945 года, для чего были созданы специальные декорации с лозунгами, флагами и транспарантами в духе того периода, организованы две фотовыставки с архивными фотографиями о вкладе Чувашии в Победу. Отличительной особенностью стало участие чебоксарцев в платьях и костюмах в стиле 1940-1950-х годов.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

20:10 09.05.2025
За изменение названия залива Мексика подала в суд на Google - президент
0
86
18:45 09.05.2025
Туск и Макрон подписали новый договор о дружбе между двумя странами
0
208
17:30 09.05.2025
Решения Трампа вредят свободной торговле и сотрудничеству - Лула да Силва
0
264
16:35 09.05.2025
На переговорах РФ и США поднимается тема поставок газа в Европу - Ушаков
0
331
16:10 09.05.2025
Приезд Вучича и Фицо в Москву - акт героизма - Песков
0
332
15:45 09.05.2025
Киеву не обещали членство в НАТО как часть мирного договора - Рютте
0
345
15:35 09.05.2025
За сутки ВСУ 19 раз обстреляли территорию Белгородской области
0
332
14:45 09.05.2025
Путин отметил, что долг россиян - быть достойными бессмертного подвига ветеранов
0
427
14:30 09.05.2025
Более 2 миллионов героев пройдет в «Бессмертном полку онлайн»
0
411
12:40 09.05.2025
В Молдавии полиция задерживает автобусы с участниками «Бессмертного полка»
0
533

Возврат к списку