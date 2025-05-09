В Чебоксарах прошла первая ретроспектива «Победный май» с воссозданием атмосферы 1945 года
19:35 09.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Масштабная многочасовая ретроспектива, состоящая из нескольких десятков тематических локаций, развернулась в центре Чебоксар от перекрестка улицы Гагарина до бульвара Купца Ефремова. Ее цель — погрузить жителей и гостей столицы в атмосферу праздничного мая 1945 года, для чего были созданы специальные декорации с лозунгами, флагами и транспарантами в духе того периода, организованы две фотовыставки с архивными фотографиями о вкладе Чувашии в Победу. Отличительной особенностью стало участие чебоксарцев в платьях и костюмах в стиле 1940-1950-х годов.
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