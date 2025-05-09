За изменение названия залива Мексика подала в суд на Google - президент
20:10 09.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Иск уже подан, <…> и он все еще находится на рассмотрении», — сообщила президент Мексики в ходе ежедневной пресс-конференции.
«Все, чего мы хотим, — это чтобы указ правительства США [о переименовании Мексиканского залива в Американский] был выполнен. В указе правительства Соединенных Штатов относительно Американского залива упоминается только та часть, которая соответствует континентальному шельфу США, а не весь залив, поскольку у правительства нет полномочий присваивать имя всему заливу», — объяснила Шейнбаум.
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