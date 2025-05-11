«Московская музейная неделя»: какие выставки можно посетить с 12 по 18 мая
14:46 11.05.2025
В Москве с 12 по 18 мая состоится специальная акция «Московская музейная неделя». По словам заместителя мэра столицы Натальи Сергуниной, горожане в эти дни смогут бесплатно посетить выставки, посвященные истории, искусству, естественным наукам. Расписание событий акции размещено на ее официальной странице на портале mos.ru.
Как сообщила Сергунина, в 2025 году в московских музеях в рамках акции уже побывали более 330 тыс. человек. «В мае горожан и туристов ждет 89 площадок», — сообщила заммэра.
В рамках Московской музейной недели в музее-заповеднике «Коломенское» можно увидеть выставку «Красота крестьянского быта», на которой экспонируются образцы декоративно-прикладного искусства XIX–XX веков - одежда и полотенца с вышивкой, резная посуда и игрушки, расписные прялки и сундуки, кованые держатели для лучины. В усадьбе Кусково предлагают посмотреть художественную керамику XX–XXI веков.
Важной темой для музейных площадок стало 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Музей космонавтики представил горожанам выставку «Маэстро, на взлет!» посвященный асам 5-го гвардейского истребительного авиационного Берлинского Краснознаменного ордена Богдана Хмельницкого полка. Пилоты этого подразделения в военные годы уничтожили примерно 700 самолетов врага. Посетители выставки смогут увидеть знамя эскадрильи, награды и личные вещи летчиков.
Музей-панорама «Бородинская битва» представил рисунки фронтовых художников, например, Николая Жукова, Леонида Голованова, Анатолия Горпенко.
Музей истории Лефортово представил экспозицию «Вести с фронта», на которой можно увидеть письма и открытки участников Великой Отечественной войны.
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