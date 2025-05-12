Минпромторг РФ ожидает умеренного темпа роста оборота общепита в 2025 году

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минпромторг РФ ожидает в 2025 году более умеренного темпа роста оборота рынка общественного питания по сравнению с периодом восстановления после пандемии. Об этом в интервью ТАСС сообщил статс-секретарь — замминистра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов на полях Международной выставки «Иннопром. Центральная Азия».

«В целом по итогам года мы ожидаем дальнейшего роста оборота рынка общественного питания, но темпы роста могут быть более умеренными, чем в период восстановления после пандемии», — сказал он.