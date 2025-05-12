Рабочая партия Курдистана объявила о самороспуске — Rudaw

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Запрещенная и признанная в Турции террористической Рабочая партия Курдистана (РПК) объявила о самороспуске. Как сообщает курдский телеканал Rudaw, данное решение было принято в ходе 12-го партийного съезда, состоявшегося 5–7 мая.

В итоговой декларации съезда, которую цитирует канал, указывается, что «съезд постановил распустить организационную структуру РПК и прекратить вооруженную борьбу, положив тем самым конец деятельности организации под названием РПК».