Украина находится в преддефолтном состоянии, платить по долгам пока нечем — депутат Рады

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина находится в преддефолтном состоянии, и пока платить по долгам стране нечем. Об этом заявил депутат, экс-спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.

В интервью украинскому YouTube-каналу Politeka Online политик прокомментировал недавнее заявление министра финансов Украины Сергея Марченко о том, что Киев не планирует возвращать долги западным партнерам в течение ближайших 30 лет. «Мы находимся в преддефолтном [состоянии], потому что нам скоро платить по бондам, а есть ли на это деньги, пока я ответить не готов, думаю, что пока нет. Второй момент, Марченко нужно было это делать <…> в 2022 году, <…> проводить реструктуризацию долгов. Потому что тогда наши облигации торговались с дисконтом минус 80, то есть 20% номинала», — сказал Разумков.

В целом, по его мнению, высказывания министра финансов могут иметь негативные для Украины последствия на международной арене. «Мы и так по всем рейтингам находимся в преддефолте, а после таких заявлений ситуация может стать еще хуже, и у нас начнут требовать [долги]», — добавил Разумков.

Ранее Министерство финансов Украины сообщило, что Киев не смог договориться с иностранными держателями части привязанных к ВВП облигаций госдолга (ВВП-варрантами) о реструктуризации, заявив при этом, что Киев настроен на конструктивные переговоры.