Китай снизит большую часть пошлин на товары из США
12:05 12.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Китай с 14 мая снизит дополнительные пошлины на американские товары до 10%, отменив их большую часть. Об этом говорится в совместном китайско-американском заявлении по итогам торговых переговоров в Женеве, распространенном Минкоммерции КНР.
Китай с 10 апреля ввел дополнительные пошлины на американские товары в размере 34%. По итогам переговоров в Швейцарии они снижены на 24 процентных пункта, тарифы в размере 10% продолжают действовать. Кроме того, Пекин отменит действие указов комиссии по тарифам при Госсовете КНР № 5 и № 6, согласно которым дополнительные пошлины повышались до 84% и 125% соответственно. Также Китай обязуется приостановить или отменить нетарифные контрмеры, принятые против США с 2 апреля.
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