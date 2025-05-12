Дата-центры уже потребляют более 1% электроэнергии в мире, нарастят в 2-4 раза — Новак
15:00 12.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Мировые дата-центры сейчас используют более 1% мирового потребления электроэнергии, за десять лет могут нарастить объем в 2-4 раза, заявил вице-премьер Александр Новак.
«Значительное влияние на мировую энергетику оказывает внедрение цифровых технологий, искусственного интеллекта. Мировое потребление электроэнергии дата-центрами составляет более 400 ТВт-ч (более 1% мирового потребления электроэнергии), в ближайшее десятилетие их потребление может увеличиться в 2-4 раза», — написал он в колонке для журнала «Энергетическая политика».
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