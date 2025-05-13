РФ предложила поправку в Базельскую конвенцию о контроле за опасными отходами
11:00 13.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия представила на 17-й конференции сторон Базельской конвенции поправку о контроле за трансграничным перемещением опасных отходов, устанавливающую 90-дневный срок предоставления ответов на запрос. Обсуждение поправки пройдет на следующей конференции через два года в Панаме, сообщили ТАСС в пресс-службе Росприроднадзора.
«Продолжительное отсутствие ответа страны импорта на уведомление о возможности ввоза отходов может приводить к экологическим и экономическим рискам для стран экспорта. Кроме того, это может становиться причиной нелегальных перевозок, как отмечалось рядом стран ранее. Новые вызовы в сфере обращения с отходами, например, необходимость экологически обоснованного и своевременного удаления пластиковых и электронных отходов, еще более отражают актуальность предоставления ответов в понятные для всех сроки», — заявила заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Татьяна Кузнецова, слова которой приводятся в сообщении.
Росприроднадзор предлагает внести поправку в пункт 2 статьи 6 Базельской конвенции и установить 90-дневный срок ответа для государства импорта после получения запроса на разрешение на перемещение отхода. В настоящее время в конвенции, подписанной 191 страной, срок ответа страны импорта не установлен.
В предложенной редакции учтены замечания, полученные от участников предыдущих совещаний, и приняты во внимание пожелания развивающихся стран относительно национальных условий и технических возможностей по оценке ввоза отходов. Предусматривается возможность продления ответа на срок, удобный для принятия взвешенного и обоснованного решения страной импорта. При этом государство должно будет проинформировать о сроке окончательного ответа. Поправка в такой редакции обеспечит достаточную гибкость для любого государства импорта, не имеющего технических возможностей, и учитывает национальные условия и обстоятельства.
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