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НОВОСТИ

Документы 81% заявителей не приняты для тестирования по русскому для детей мигрантов

16:32 13.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Свыше 1,7 тыс. заявлений было подано на участие в тестировании по русскому языку для детей мигрантов, 81% заявителей было отказано в принятии документов. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Рособрнадзора.

«С момента начала тестирования было подано 1 762 заявления на участие. 81% заявителей было отказано в принятии документов. Основные причины отказов включают: предоставление неполного пакета документов, отсутствие свободных мест в образовательных организациях, а также установление недостоверных сведений в поданных документах», — говорится в сообщении.

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