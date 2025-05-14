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НОВОСТИ

Товарооборот России и Египта в 2024 году вырос на 32%

14:00 14.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Товарооборот России и Египта вырос по итогам 2024 года на 32%, превысив $9 млрд, а в целом за пять лет объем взаимной торговли увеличился в 1,5 раза. Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов на пленарном заседании Российско-египетской комиссии по торговому, экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

«Египет является нашим крупнейшим внешнеторговым партнером на Африканском континенте. Наш товарооборот показывает уверенный рост. За последние 5 лет он увеличился в 1,5 раза. Только за прошлый год взаимная торговля выросла почти на 32%, преодолев отметку в 9 млрд долларов», — сказал он.

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