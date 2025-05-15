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ЕС начнет разрабатывать 18-й пакет санкций против России — глава МИД Финляндии

11:20 15.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз, только что принявший 17-й пакет санкций против РФ, сразу же начнет работу над новым пакетом рестрикций. Об этом заявила министр иностранных дел Финляндии Элинa Валтонен.

«Я считаю, что 17-й пакет [санкций], который мы приняли, был правильным решением, и теперь мы немедленно начнем разрабатывать новый пакет», — сказала Валтонен по прибытии на неформальную встречу глав МИД стран НАТО в Турции.

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