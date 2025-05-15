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НОВОСТИ

США предложили возобновить работу Совета Россия-НАТО — Bloomberg

16:12 15.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США выступили с предложением восстановить работу Совета Россия — НАТО, которая была фактически приостановлена после начала специальной военной операции в 2022 году. Об этом сообщил источник агентства Bloomberg.

По его информации, это предлагается сделать в рамках урегулирования конфликта на Украине.

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