США предложили возобновить работу Совета Россия-НАТО — Bloomberg

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США выступили с предложением восстановить работу Совета Россия — НАТО, которая была фактически приостановлена после начала специальной военной операции в 2022 году. Об этом сообщил источник агентства Bloomberg.

По его информации, это предлагается сделать в рамках урегулирования конфликта на Украине.