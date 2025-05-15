США предложили возобновить работу Совета Россия-НАТО — Bloomberg
16:12 15.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США выступили с предложением восстановить работу Совета Россия — НАТО, которая была фактически приостановлена после начала специальной военной операции в 2022 году. Об этом сообщил источник агентства Bloomberg.
По его информации, это предлагается сделать в рамках урегулирования конфликта на Украине.
НОВОСТИ
- 17:23 15.05.2025
- Зеленский заявил, что отправит делегацию в Стамбул во главе с Умеровым
- 17:01 15.05.2025
- РФ готова к возобновлению переговоров в Стамбуле и возможным компромиссам — Мединский
- 16:44 15.05.2025
- Менее половины граждан могут отличить мошеннический сайт от реального
- 16:37 15.05.2025
- Более 10 тысяч школьников из 51 страны соревнуются в Международной ИТ-Олимпиаде в России
- 16:32 15.05.2025
- Цены на нефть снижаются после заявления Трампа о возможности заключения сделки с Ираном
- 16:01 15.05.2025
- Времени начала переговоров в Стамбуле нет, Киев пока не озвучил позицию — источник
- 15:32 15.05.2025
- Трамп заявил, что подумает над переизбранием на пост президента в 2028 году
- 15:12 15.05.2025
- Спецслужбы Чехии ликвидировали украинский кол-центр, через который похищены миллионы евро
- 15:00 15.05.2025
- ВСУ за сутки потеряли свыше 1 400 военнослужащих в зоне спецоперации
- 14:32 15.05.2025
- Нефтяные доходы в РФ в апреле оказались на минимуме июня 2023 г. из-за низких цен — МЭА
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать