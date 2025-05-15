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Трехсторонняя встреча представителей Турции России и Украины состоится 16 мая - СМИ

22:30 15.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Трехсторонняя встреча представителей Турции, России и Украины в Стамбуле запланирована на пятницу. Об этом ТАСС сообщил источник в МИД Турции.

«Завтра состоится очередная серия встреч в разных форматах. Это США, Украина, Турция. Также на повестке дня трехсторонние переговоры между Российской Федерацией, Украиной и Турцией», — сообщил он.

Источник добавил, что «пока неизвестно, состоится ли встреча в четырехстороннем — США, РФ, Украина, Турция — формате».

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