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Планы по перевооружению ЕС только усиливают нестабильность — экс-премьер Италии

11:05 16.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший премьер-министр Италии, лидер оппозиционного «Движения „5 звезд“ Джузеппе Конте считает, что предложенный Еврокомиссией (ЕК) план перевооружения Европы на 800 млрд евро будет только способствовать усилению нестабильности.

«Когда государства накапливают оружие в погоне за стабильностью, единственным результатом является усиление нестабильности», — сказал он в интервью порталу Euractiv. Экс-премьер ранее предлагал созвать «международную мирную конференцию» для урегулирования конфликта на Украине.

«Приоритет для Европы — инвестировать в благополучие европейского гражданина: в школы, в университеты, в инновации», — продолжил Конте. По его мнению, предложенный ЕК план по перевооружению будет способствовать дезинтеграции Европы.

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