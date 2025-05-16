Стратегия истощения РФ провалилась, Трамп стремится к миру на Украине — Госдеп
22:00 16.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Администрация США убеждена в том, что прежняя западная стратегия ведения войны на истощение против России не работает, и американский президент Дональд Трамп стремится содействовать достижению мира на Украине. Об этом заявила заместитель спецпосланника американского лидера Морган Ортэгус, комментируя российско-украинские переговоры в Стамбуле.
«Он [Трамп] пытается свести [за столом переговоров] две стороны в войне. Послушайте, никто не окажется в выигрыше, если эта война будет продолжаться. Предыдущая [американская] администрация пыталась играть в игру ведения войны на истощение с россиянами. Никто в истории в это [прежде] не выигрывал. [Формула] „столько, сколько нужно“ никогда не была стратегией выигрыша. Она точно не была таковой у предыдущей администрации [США, которая декларировала такую формулу в плане оказания помощи Киеву]. И это не является в действительности стратегией, работающей в случае с россиянами», — заявила Ортэгус.
«Так что мы работаем, пытаясь исправить многолетнюю провальную и плохую дипломатию [Вашингтона]», — подчеркнула заместитель спецпосланника Стивена Уиткоффа. Ортэгус работает в структуре Госдепартамента США и занимается прежде всего Ближним Востоком. «Это, безусловно, представляет собой вызов. Но у президента [Трампа] над этим трудится его ключевая команда», — сказала дипломат в эфире телекомпании Fox News.
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