Трамп: Россия хочет вести с США крупномасштабную торговлю по завершении конфликта на Украине, и я согласен

21:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Потенциал торгово-экономического сотрудничества России и США по завершении конфликта на Украине неограничен. Об этом заявил по итогам телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным его американский коллега Дональд Трамп.

«Россия хочет вести с Соединенными Штатами крупномасштабную торговлю, когда завершится это катастрофическое кровопролитие [на Украине], и я согласен. У России имеется огромная благоприятная возможность создать огромное благосостояние и число [новых] рабочих мест. Потенциал этого неограничен», — написал глава вашингтонской администрации на своей странице в социальной сети Truth Social.