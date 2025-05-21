Макрон не привел подробностей беседы с Трампом, которая состоялась после разговора с Путиным

21:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидеры ряда европейских стран, в том числе Франции, поговорили по телефону с президентом США Дональдом Трампом после того, как у него состоялся более чем двухчасовой разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая на инвестиционной конференции Choose France в Версале.

«Простите, что заставил ждать, но у нас вместе с рядом европейских коллег был телефонный разговор с президентом Трампом после его переговоров с президентом Путиным», — сказал Макрон. Он не привел подробности состоявшегося разговора с Трампом.