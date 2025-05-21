Продавец мороженного и сторож пляжа вошли в топ летних вакансий
10:30 20.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«До 180 тыс. рублей предлагают администратору пункта проката SUP-бордов. Необходимо, чтобы будущий работник был физически крепким. В описании обязанностей работника: инструктаж гостей пляжа, подписание договора проката, прием звонков и запись клиентов для катания на SUP-доске», — говорится в подборке, которая имеется в распоряжении ТАСС.
В список попала вакансия повара для приготовления пиццы в Краснодарском крае — в станице Голубицкой такому сотруднику предлагают зарплату до 150 тыс. рублей. Также в Москве ищут экскурсовода для проведения автобусных туров по столице и Подмосковью. Гиду предстоит работать по 6-7 часов в день, зарплата — 80 тыс. рублей.
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