Под санкции ЕС попали почти две сотни танкеров, перевозящих российскую нефть

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15:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ЕС в рамках 17-го пакета санкций ввел ограничения против 189 танкеров, перевозящих российскую нефть, сообщила внешнеполитическая служба ЕС в соцсети X.

«17-й пакет санкций включает ограничения против 189 танкеров», — говорится в заявлении.