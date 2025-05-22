На будущее детей откладывают более 60% родителей - опрос

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Большинство родителей (68%) уже частично сформировали накопления, которые обеспечат будущее их детей. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса «Зарплата.ру» и аналитиков ИТ-колледжа Хекслет, которые имеются в распоряжении ТАСС.



Опрос провели среди 1 730 родителей из крупных городов России.



«Две трети россиян (68%) уже откладывают деньги на будущее своих детей. При этом 68% родителей считают качественное образование главным приоритетом и готовы обеспечить его в первую очередь при достижении ребенком совершеннолетия. В то же время каждый пятый уверен, что важнее всего предоставить ребенку жилплощадь, 10% готовы оказывать общую финансовую поддержку, а помощь с покупкой автомобиля и других элементов роскоши готовы обеспечить менее одного процента опрошенных», — говорится в итогах исследования.





