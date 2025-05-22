СберИндекс проведет хакатон по работе с муниципальными данными

13:50

Лаборатория СберИндекс проведет 7 июня в Москве первый хакатон для тех, кто хочет изучать страну через данные. Участники будут работать с муниципальными данными, которых нет в открытом доступе, чтобы лучше понять социальные и экономические процессы в России.

«Чтобы технологии работали на реальные задачи, нужны качественные данные и смелые идеи. Наш хакатон – не просто соревнование, но и шанс увидеть, как данные меняют наше представление о стране, – отметила управляющий директор, руководитель лаборатории СберИндекс Дарья Цыплакова. – Участники получат доступ к уникальной информации на муниципальном уровне и превратят ее в полезные сервисы, визуализации и исследования, создадут AI-агентов для аналитики данных. Внутрирегиональные данные имеют особое значение для нашей страны, поскольку различия внутри регионов зачастую значительнее, чем между ними».

В хакатоне могут принять участие аналитики, разработчики, дизайнеры, дата-журналисты и студенты с опытом работы с данными. Участие возможно как индивидуальное, так и коллективное, в команде до 6 человек. Участники получат датасеты СберИндекса – статистику по потребительским расходам в муниципалитетах за последние годы. На их основе можно создать AI-агента для анализа данных, интерактивную визуализацию экономических показателей, дата-историю, инфографику или интерактивные аналитические панели по региону или муниципалитету. Можно также выбрать собственный проект, если есть идея на этот счет.

Эксперты будут помогать командам на всех этапах, а авторы лучших проектов получат денежные призы (общий призовой фонд – 450 тыс. руб.) и шанс доработать свои проекты при поддержке СберИндекса. Хакатон пройдет в штаб-квартире Сбера на Кутузовском проспекте, д. 32, к. 1. Регистрация на него открыта до 30 мая. А 27 мая состоится вебинар, на котором организаторы подробнее расскажут о хакатоне и ответят на вопросы.