В Берлине опасаются, что США могут договориться с Россией, отменить санкции и наладить торговлю - СМИ
17:00 22.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство ФРГ опасается сценария развития ситуации, при котором США бросят Киев, отменят в одностороннем порядке санкции против России и возобновят торговлю с РФ. Об этом пишет газета Bild со ссылкой на собственные источники.
С точки зрения Берлина, это стало бы «худшим сценарием». Такие опасения возникли у властей ФРГ после телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
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