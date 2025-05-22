В Берлине опасаются, что США могут договориться с Россией, отменить санкции и наладить торговлю - СМИ

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство ФРГ опасается сценария развития ситуации, при котором США бросят Киев, отменят в одностороннем порядке санкции против России и возобновят торговлю с РФ. Об этом пишет газета Bild со ссылкой на собственные источники.

С точки зрения Берлина, это стало бы «худшим сценарием». Такие опасения возникли у властей ФРГ после телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.